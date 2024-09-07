Кабмин утвердил размер поощрения победителей соревнований для паралимпийцев

Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт», а также их тренеры получат денежные премии. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

В кабмине уточнили, что речь идет о чемпионах и медалистах летних игр сурдлимпийцев 2023 года, летних игр паралимпийцев 2023 года, зимних игр паралимпийцев 2024 года.

Таким образом, за золотую медаль спортсменам полагается выплата 358,4 тысячи рублей, за серебро 179,2 тысячи рублей, а за бронзу — 107,5 тысячи рублей.



Подготовившие спортсменов наставники получат по 137,2 тысячи рублей, а тренеры обладателей серебряных и бронзовых медалей по 67,6 тысячи рублей и 40,96 тысячи рублей соответственно.

Также денежные вознаграждения получат работавшие в тренерских штабах специалисты, участвовавшие в подготовке победителей и призеров игр. Им полагаются выплаты в размере 34,3 тысячи рублей за золотую медаль, 16,9 тысячи рублей за серебряную награду и 10,24 тысячи рублей — за бронзовую.

Всего правительство направит на поощрения спортсменов, специалистов и тренеров свыше миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что паралимпийцы из России и Белоруссии не получили в подарок смартфоны от главного спонсора соревнований в Париже.