Юрия Семина признали лучшим футбольным тренером XXI века

В тройку также вошли Курбан Бердыев — на третьем месте и Валерий Газзаев — на втором. Бердыев с казанским «Рубином» обыграл «Барселону», а Газзаев привел ЦСКА к первому в истории российского футбола Кубку УЕФА.

Эксперты отметили, что Семин всухую обыгрывал мадридский «Реал», а под его руководством «Локомотив» стал одним из флагманов российского футбола.

«Я всех журналистов называю своими коллегами. Они знают хорошо футбол, они знают хорошо меня. Это им тоже большое спасибо. То, что касается меня, наверное, я за этот период хорошо работал, хорошо сделал свою работу», — сказал Семин «Известиям».

В конце апреля тренер назвал спектаклем полуфинальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией».