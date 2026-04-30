Тренер Семин назвал матч «ПСЖ» — «Бавария» спектаклем мировых звезд

Титулованный тренер России Юрий Семин поделился с «КП Спорт» своими впечатлениями от полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией», который завершился со счетом 5:4.

В этом матче за «ПСЖ» играли россияне Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия, ранее выступавшие в Российской Премьер-лиге. Семин отметил, что обе команды показали высочайший уровень игры и сделали «спектакль мирового уровня».

«Это был спектакль мировых звезд», — сказал он.

Тренер также подчеркнул, что приятно видеть участие российских игроков в таком матче.

«Вы представьте себе, что Кварацхелия, который провел такой уникальный матч, играл в нашей Премьер-лиге, он у нас был, он у нас работал», — отметил Семин.

По мнению Семина, матч получился таким открытым из-за высокого класса нападающих обеих команд. Он также отметил игрока «Баварии» Олисе, который, по его словам, «не дал спокойно завершиться встрече». На вопрос о результате ответного матча Семин ответил, что он непредсказуем.