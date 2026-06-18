Юрия Окрошидзе назначили тренером вратарей в футбольном клубе «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о назначении нового тренера. На должность тренера вратарей основной команды пришел Юрий Окрошидзе, ранее защищавший ворота сине-бело-голубых в качестве голкипера, написал Piter.TV .

О назначении сообщила пресс-служба клуба. 55-летний специалист получил поздравления от коллег и пожелания успехов в новой роли. В клубе выразили надежду на то, что подопечные нового тренера будут часто показывать сухие матчи и добиваться ярких побед.

Минувший сезон команда Сергея Семака завершила на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что «Зенит» одержал победу над «Спартаком» на «Газпром Арене», где собралось рекордное количество зрителей.