Многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высмеяла условия проживания в отеле на Кубке России, который проходит в Екатеринбурге. Свое негодование она выразила в аккаунте в Instagram*.

Она указала, что в отеле не предусмотрен персональный санузел. По словам 32-летней Юлии Ефимовой, спортсменам приходится делить туалет с другими постояльцами.

«Как Москва хорошо нас заселила. Сейчас хотя бы кровати раздвинули. Ну и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем-то пенсионером возрасте», — отметила спортсменка.

В конце недели официально стартуют летние Олимпийские игры в Париже. Они начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа. Как заметил автор Telegram-канала «Голос Мордора», столица Франции похожа не на столицу спортивного праздника, а на осажденную крепость или концлагерь, в том числе из-за засилия клопов и грязных улиц.

Российские федеральные телеканалы отказались транслировать Олимпиаду. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что соблюдение прав СМИ и свободы слова для французского руководства — пустой звук.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена