Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд зимних Олимпийских игр по количеству золотых медалей. Об этом сообщили в пресс-службе Олимпиады.

К своим 29 годам спортсмен завоевал девятую высшую награду в составе сборной Норвегии в мужской эстафете 4×7,5 километра на Играх в Италии. На его счету четыре золота Олимпиады-2026, три — Пхенчхана-2018, две — Пекина-2022. Прежний рекорд — восемь золотых медалей — принадлежал норвежцам Марит Бьерген, Бьорну Дэли и Уле-Эйнару Бьорндалену.

Клебо также является 15-кратным чемпионом мира — это рекорд в мужских лыжах — и по пять раз выигрывал Кубок мира и «Тур де Ски».

В эстафете второе место заняла Франция, третье — Италия. Российские лыжники в гонке не участвовали. На Олимпиаде выступают 13 атлетов из России в нейтральном статусе, пока никто из них не поднимался на пьедестал. Игры завершатся 22 февраля.