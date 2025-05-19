«Ак Барс» задумался о заключении контракта с капитаном «Трактора» Ткачевым

Казанский «Ак Барс» планирует начать переговоры с некоторыми хоккеистами других команд. Подробности сообщил Metaratings.ru .

Руководство клуба, покинувшего четвертьфинал Кубка Гагарина, рассматривает возможность подписания контракта с капитаном челябинского «Трактора» Владимиром Ткачевым. Переговоры начнутся в июне 2025 года.

Помимо этого, интерес проявлен к форварду клуба ВХЛ «Норильск» Даниле Дяденькину, воспитаннику ярославского «Локомотива», проведшему последние сезоны в Красноярском крае.

Еще одна новость касается возможного продления соглашения с нынешним хоккеистом «Ак Барса» Артемом Галимовым. Его успехами также заинтересованы некоторые клубы НХЛ, добавил сайт Inkazan.ru.