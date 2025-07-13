Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале Уимблдона

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в финале Уимблдона. Спортсмен подтвердил статус первой ракетки мира.

Матч продолжался три часа шесть минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера. Испанец, занимающий вторую строчку в рейтинге ATP, не смог переломить ход игры после первого выигранного сета.

Для итальянца эта победа стала первой на Уимблдоне и третьей в рамках «Большого шлема». Ранее он дважды побеждал на Australian Open и один раз на US Open.

Теперь Синнеру для завершения «карьерного Большого шлема» осталось завоевать титул на «Ролан Гаррос».

Ранее вторая ракетка России Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. По ее словам, правительство Австралии приняло ее заявление на получение постоянного вида на жительство.