Беременная волейболистка поразила всех своей игрой на чемпионате Бразилии

Волейболистка сыграла в матче чемпионата Бразилии на пятом месяце беременности

Связующая команды «Флуминенсе» Присцила Хелдес приняла участие в матче чемпионата Бразилии по волейболу, находясь на пятом месяце беременности. Об этом сообщило издание Telegrafi.

По словам спортсменки, на площадке ей нельзя было делать некоторые вещи, связанные с мерами предосторожности.

«Например, мне нельзя падать на живот. В остальном все в порядке», — отметила Хелдес.

Команда «Флуминенсе» проиграла матч со счетом 1:2 и завершила борьбу за титул чемпионата Бразилии.

Во время игры 33-летняя бразильянка показала фантастические движения, несмотря на беременность. У Хелдес за плечами успешная тренерская работа в сборной Бразилии.

В марте о беременности сообщила фигуристка Александра Игнатова (Трусова) во время турнира шоу-программ «Русский вызов». В конце совместного номера с мужем Макаром Игнатовым спортсменка сняла пиджак и показала округлившийся живот.