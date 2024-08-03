Отставший от лидеров велогонщик Сырица отказался от финиша на Олимпиаде

Заезд на групповой шоссейной велогонке Олимпийских игр в Париже на дистанцию в 237 километров закончился для выступающего в нейтральном статусе россиянина Глеба Сырицы без финиша. Об этом сообщил МАТЧ ТВ со ссылкой на итоговую таблицу , где напротив имени спортсмена появилась отметка DNF (не финишировал).

По данным журналистов, до середины дистанции россиянин находился в основной группе, но в какой-то момент сильно отстал от лидеров.

Первым к финишу пришел бельгиец Ремко Эвенепул с результатом шесть часов 19 минут 34 секунды. Он стал первым спортсменом, кто завоевал медали в индивидуальной и групповой гонках в рамках одной Олимпиады. Второе и третье места достались французским гонщикам Валентену Мадуа и Кристофу Лапорту.

В минувший четверг, 1 августа, стало известно, что единственный российский пловец Евгений Сомов не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Париже.

В пятом предварительном заплыве вольным стилем он показал четвертый результат, преодолев 50 метров за 23,43 секунды. Спортсмен заявил, что участие в Играх стало для него положительным опытом после двухгодичного перерыва и к следующей Олимпиаде он пообещал подготовиться лучше.