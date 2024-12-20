«Я русский!» Дагестанский спортсмен поставил иранского соперника на место

Дагестанский грепплер Руслан Абдулаев ответил на угрозы своего иранского соперника словами из песни Шамана. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Хочу ответить ему словами из песни: „Я русский, я иду до конца!“» — подчеркнул Абдулаев, подняв вверх сжатый кулак.

Публика встретила его заявление аплодисментами. В комментариях многие выразили поддержку громкому высказыванию российского бойца.

Ранее пресс-секретарь Шамана Антон Коробков-Землянский сообщил, что разошедшуюся по социальным сетям песню «Я курский» спела нейросеть, а не российский музыкант. Он, однако, назвал саму инициативу заменить слово «русский» в популярной композиции на «курский» хорошей и позитивной.