«Я русский!» Дагестанский спортсмен поставил иранского соперника на место
Дагестанский грепплер Абдулаев ответил на угрозы словами из песни Шамана
Дагестанский грепплер Руслан Абдулаев ответил на угрозы своего иранского соперника словами из песни Шамана. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Хочу ответить ему словами из песни: „Я русский, я иду до конца!“» — подчеркнул Абдулаев, подняв вверх сжатый кулак.
Публика встретила его заявление аплодисментами. В комментариях многие выразили поддержку громкому высказыванию российского бойца.
Ранее пресс-секретарь Шамана Антон Коробков-Землянский сообщил, что разошедшуюся по социальным сетям песню «Я курский» спела нейросеть, а не российский музыкант. Он, однако, назвал саму инициативу заменить слово «русский» в популярной композиции на «курский» хорошей и позитивной.