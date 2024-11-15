«Я чуть не умер». Бой Тайсона с Полом оказался на грани срыва

Бой Майка Тайсона с блогером Джейком Полом может не состояться из-за угрозы жизни легендарного боксера. Два года назад Тайсон оказался прикован к инвалидному креслу, а летом оказался в шаге от смерти, сообщил «РБК Спорт» .

Тайсон, которому сейчас 58 лет, собирается вернуться на ринг. Свой последний бой, пусть и выставочный, он провел четыре года назад.

Теперь соперником легендарного боксера станет 27-летний блогер Джейк Пол. Бой пройдет в американском городе Арлингтон, штат Техас, в ночь на 16 ноября.

Формат этого поединка несколько отличается от стандартных правил профессионального бокса. Бой будет состоять из восьми раундов, каждый из которых продлится две минуты.

Боксеры будут использовать перчатки весом 14 унций, что превышает стандартные параметры для таких состязаний. Такое решение приняли в целях обеспечения дополнительной безопасности, учитывая возраст Тайсона и разницу в опыте между соперниками.

Однако возвращение «Железного Майка» может оказаться под угрозой срыва в последний момент из-за опасений, связанных с состоянием здоровья Тайсона. Если медицинские анализы боксера, которые он должен сдать перед боем, окажутся неудовлетворительными, то Техасский департамент лицензирования и регулирования отменит поединок. Известно, что Тайсону обязательно нужно пройти электроэнцефалографию и ЭКГ.

«Наши врачи проведут тщательный предматчевый медицинский осмотр», — сообщили в департаменте World Boxing News.

Власти Техаса решили провести медицинское обследование Тайсона перед предстоящим боем после выхода на Netflix документального фильма, в котором легендарный боксер рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

«Я чуть не умер», — признавался он.

Ранее бой Майка Тайсона с Джейком Полом уже переносили. Медики запретили «Железному Майку» выходить на ринг из-за обострившейся у него язвы.