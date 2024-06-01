Бой Майка Тайсона с Джейком Полом перенесли

Бенсон: бой Тайсона и Пола перенесли из-за ухудшения здоровья Майка

Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency
Фото: Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Блогер Джейк Пол не выйдет на ринг против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона 20 июля. Бой перенесли из-за из‑за язвы желудка у боксера, сообщило издание Deadline.

По данным журналистов, новую дату поединка озвучат 7 июня.

Организаторы боя уточнили, что медики запретили Тайсону выходить на ринг из-за обострившейся у него язвы. Врачи порекомендовали спортсмену на несколько недель снизить до минимума силовые нагрузки.

После восстановления Тайсон сможет вернуться к полноценным тренировкам без каких‑либо ограничений.

Боксер Майк Тайсон подписал контракт о бое с блогером Джейком Полом. Они должны были встретиться на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне.

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