Известный регбийный арбитр Алексей Брызгалин скончался в 47 лет

Известный регбийный арбитр Алексей Брызгалин скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщил сайт Федерации регби России.

Брызгалин работал судьей с 2006 года, в 2010-м дебютировал на международном уровне, а в 2021-м получил звание лучшего арбитра России.

Болельщики, игроки, тренеры и клубы выразили соболезнования его семье. В соцсетях оставляют комментарии со скорбью об утрате одного из самых авторитетных арбитров страны.

«Огромную часть своей жизни Алексей посвятил судейству. С 2006 года он работал арбитром, а уже спустя четыре года дебютировал на международной арене», — поделились в федерации.

Свои соболезнования также выразили регбисты клубов и сборной России и команды чемпионата страны.

В середине августа ушел из жизни серебряный призер Олимпийских игр и победитель первого чемпионата мира по боксу Руфат Рискиев. Его не стало в 76 лет после тяжелой болезни.