Бывший футболист «Спартака» умер в 59 лет после нескольких инсультов

На 60-м году жизни умер бывший футболист «Спартака» и спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев. Последние полтора месяца он провел в больнице, сообщила ТАСС вдова Мохира Мухамадиева.

Мухамадиев перенес несколько инсультов. Его госпитализировали 15 ноября в тяжелом состоянии, вечером 1 января сердце бывшего футболиста остановилось.

«Да, это случилось сегодня вечером», — подтвердила его жена.

Спортсмен родился 21 октября 1966 года в Душанбе, играл за местный «Памир», затем перешел в российские клубы. В качестве полузащитника и нападающего он выступал в разное время за московский и нижегородский «Локомотив», ярославский «Шинник», столичные «Спартак» и «Торпедо», некоторое время играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию». По завершении спортивной карьеры с 2008 по 2012 годы Мухамадиев работал спортивным директором казанского клуба «Рубин».