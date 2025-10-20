Известного советского тренера по боксу нашли мертвым в своей квартире

Тренера по боксу Олега Чехова нашли мертвым в своей квартире в Реутове

Тело 85-летнего заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова обнаружили в его квартире в подмосковном Реутове. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, соседи услышали выстрел из квартиры на улице Комсомольской и вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место, они нашли тело тренера с огнестрельным ранением. Рядом лежал пистолет. Следователи рассматривают несколько версий случившегося.

Соседи отметили, что в день происшествия не видели рядом с квартирой посторонних.

Олег Чехов более 30 лет занимался тренерской работой, имел звание тренера высшей категории. Среди его воспитанников — чемпионы СССР, России, Европы и мира, включая Александра Крупина, Сергея Кобозева, Вячеслава Аникина, Александра Перевозчикова и Джабраила Джабраилова.

