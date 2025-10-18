Двое молодых российских регбистов погибли в ДТП
По данным клуба, трагическая авария произошла прошлой ночью. В команде отметили, что произошедшее стало большой утратой для всего регбийного сообщества.
Двадцатилетний Захар Морозов в прошлом сезоне выступал за молодежную команду «Динамо», а 21-летний Виталий Чазов — за ЦСКА.
В «Динамо» выразили соболезнования родным и близким спортсменов, подчеркнув, что их гибель стала общей болью для всех, кто связан с российским регби.
Второго октября сообщалось, что бывший футболист волгоградского «Ротора» Максим Бондаренко умер в возрасте 44 лет.