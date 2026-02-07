Итальянцы пришли в восторг от формы команды Монголии на открытии Олимпиады

Итальянские зрители пришли в восторг от формы сборной команды Монголии на открытии Олимпиады в Милане. На комментарии итальянцев в соцсети Х обратило внимание РИА «Новости» .

На церемонии монгольские спортсмены были одеты в длинные традиционные халаты из синего кашемира, пояса отделаны красным и желтым орнаментом. Итальянцы назвали их форму безумной.

«Они уже давно должны были бы завоевать все медали», — заявил комментатор.

«Одежды Монголии? С ума сойти», — поделился впечатлениями другой итальянец.

Монгольская форма ранее произвела фурор на модных порталах, на нее обратили внимание итальянцы, форму которым шил дом Armani.

А вот форму сборной Германии зрители высмеяли. Один из зрителей сравнил внешний вид немецких спортсменов с одеждой, в которой летают в вингсьюте — костюмом с перепонками у рук и между ногами, который используют для свободного полета.