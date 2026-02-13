Итальянский сноубордист объяснил флаг России на своем шлеме

Фишналлер: я наклеил флаг России на шлем в честь Олимпиады в Сочи

На шлеме у итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера, выступающего в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, появился флаг России. По словам спортсмена, он наклеил его в честь Олимпиады в Сочи. Об этом он сообщил в интервью «Спорт-Экспресс» .

Фишналлер, который выступает на седьмых для себя Олимпийских играх, объяснил, что собрал на шлеме флаги стран, где проходили его прошлые Игры. При этом правила Международного олимпийского комитета, введенные на фоне санкций, запрещают использовать российскую государственную символику на олимпийских объектах. Сноубордист уточнил, что претензий из-за наклейки ему не предъявляли.

«Я наклеил флаги всех стран, где участвовал: Сочи, Пхенчхан, Пекин, Ванкувер, Солт-Лейк-Сити, Нагано, Турин», — сказал итальянский сноубордист.

Фишналлер посвятил сноуборду значительную часть жизни и участие в таком количестве Олимпиад потребовало от него жертв. Он отдельно отметил Игры в Сочи и подчеркнул, что не вкладывал в наклейку никакого дополнительного, смысла.

«Это была фантастическая Олимпиада. <…> Никакого другого смысла. Просто в честь Олимпиады в Сочи», — добавил он.

Ранее спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на дисквалификацию с Олимпийских игр в Италии из-за отказа сменить шлем с изображениями погибших спортсменов.