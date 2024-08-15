Итальянский арбитр Орсато отказался от работы в ФРС из-за политики

Приглашенный на работу на один сезон Российским футбольным союзом итальянский арбитр Даниэле Орсато отказался от предложения. В комментарии газете La Repubblica он пояснил, что не готов поступаться своими принципами из-за политической ситуации.

Он добавил, что на работу его пригласили в качестве эксперта-арбитра в рамках большой технической группы. Идея Орсато понравилась, но от предложения он отказался.

«В свете нынешней социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, как на поле, так и за его пределами, я не принял приглашение», — заявил арбитр.

Подробности приглашения Даниэле Орсато на работу ранее раскрыл председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев. Он заявил что с итальянцем готовились заключить договор на один сезон.

«Для себя мы не исключаем его приглашения на зимние и летние сборы. Он один из топовых арбитров», — привел слова Каманцева RT.

Постоянным местом работы арбитра остаются матчи итальянской серии А. Также он сопровождает национальную сборную на международных турнирах.

Победителем в футбольном турнире на Олимпийских играх в Париже стала сборная Испании. В финале она обошла команду Франции. Золото команде принес дубль нападающего Серхио Камельо в дополнительное время.