Гуменник заявил, что надеется на допуск россиян к международным стартам

Российский фигурист Петр Гуменник выразил надежду, что в следующем сезоне российских спортсменов допустят до участия в международных соревнованиях. Его процитировало РИА «Новости» .

Спортсмен ответил на вопрос журналистов о спортивных планах.

«Пока в планах — участие в финале Гран-при России, который пройдет в начале марта в Челябинске. На чемпионат мира в Праге российских фигуристов не допустили. Надеюсь, в будущем сезоне нас допустят к международным стартам», — сказал атлет.

Гуменник отметил, что у соотечественников должна быть возможность соперничать с иностранными спортсменами.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях мирового уровня из-за ситуации на Украине. Исключением стал допуск участников олимпийского квалификационного турнира — Аделии Петросян и Гуменника.

Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высоко оценила дебют Петросян и Гуменника на Олимпиаде. Она подчеркнула, что оба фигуриста попали на Игры без опыта в международных соревнованиях.