Экс-нападающий Булыкин назвал испанцев фаворитами Евро-2024

На сегодняшний день сборная Испании по своей игре выступает главным фаворитом Евро-2024, который проходит в Германии. Такое мнение выразил экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, испанцы хорошо играют, бегут и много забивают. Также на чемпионате отличаются сборные Франции и Англии. В целом поклонников футбола ждет очень интересный финал, заключил Булыкин.

Отмечается, что четвертьфинале Евро сыграют Испания — Германия, Португалия — Франция, Нидерланды — Турция, Англия — Швейцария.

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