Испания вырвала победу у Бельгии на 88-й минуте благодаря голу Мерино

В четвертьфинальном матче чемпионата мира в Инглвуде сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии.

На 30-й минуте счет открыл Фабиан Руис, добивший мяч в сетку после того, как вратарь бельгийцев Тибо Куртуа отразил удар Дани Ольмо.

Однако рекордную «сухую» серию испанцев прервал на 41-й минуте Шарль Де Кетеларе, который головой замкнул навес Тимоти Кастаня и отправил мяч в ворота Испании. Для Испании этот матч стал первым на турнире, где они пропустили мяч — до этого команда не уступала на протяжении шести игр подряд.

Но уже под конец матча Микель Мерино забил победный гол бельгийцам на 88-й минуте. При этом Мерино вышел на поле всего двумя минутами ранее, заменив Дани Ольмо.

В полуфинале 14 июля испанцы встретятся с Францией, которая ранее обыграла Марокко — 2:0. По мнению экспертов, у французов уже есть небольшое преимущество перед сборной Испании.