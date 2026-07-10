«Это будет интересно». Футбольный эксперт рассказал, какое преимущество получила Франция после победы над Марокко

Сегодня сборная Франции разгромила Марокко со счетом 2:0 и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, и теперь у нее есть некоторое преимущество перед будущим соперником. Об этом в разговоре с 360.ru сообщил футбольный эксперт, автор телеграм-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков.

По словам эксперта, марокканская команда, которая ранее отлично показывала себя в прессинге, в этот раз не сумела навязать борьбу фавориту.

«Многие ожидали, что будет очень вязкая игра, потому что Марокко умеет играть от обороны, умеет играть на контратаках. Но в целом было по всей игре непонятно, каким образом марокканцы собираются не то что побеждать, а хотя бы просто забивать», — заявил Горсков.

Судьба матча фактически решилась в первые 20 минут. Французы заработали пенальти, который Килиан Мбаппе не реализовал, однако это не сбило атакующий настрой команды.