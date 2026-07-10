«Это будет интересно». Футбольный эксперт рассказал, какое преимущество получила Франция после победы над Марокко
Футбольный эксперт Горсков: Франция сможет дольше других отдыхать перед 1/2 ЧМ
Сегодня сборная Франции разгромила Марокко со счетом 2:0 и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, и теперь у нее есть некоторое преимущество перед будущим соперником. Об этом в разговоре с 360.ru сообщил футбольный эксперт, автор телеграм-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков.
По словам эксперта, марокканская команда, которая ранее отлично показывала себя в прессинге, в этот раз не сумела навязать борьбу фавориту.
«Многие ожидали, что будет очень вязкая игра, потому что Марокко умеет играть от обороны, умеет играть на контратаках. Но в целом было по всей игре непонятно, каким образом марокканцы собираются не то что побеждать, а хотя бы просто забивать», — заявил Горсков.
Судьба матча фактически решилась в первые 20 минут. Французы заработали пенальти, который Килиан Мбаппе не реализовал, однако это не сбило атакующий настрой команды.
Мбаппе хоть не забил пенальти, в итоге сделал гол плюс пас, забил сам великолепным дальним ударом. Ну, а потом ассистировал Дембеле, который забил свой классический гол из-за штрафной дальним ударом и закрепил преимущество французов.
Анатолий Горсков
футбольный эксперт
Эта победа стала для Франции третьей подряд в плей-офф. Теперь команда имеет небольшое преимущество перед соперниками по турнирной сетке, так как будет отдыхать дольше других.
«Третий раз подряд Франция выходит в полуфинал. Ждем, с кем они будут играть, с Испанией или Бельгией, в любом случае это будет интересно. У Франции теперь есть небольшое преимущество относительно остальных команд, потому что сейчас французы будут отдыхать и готовиться к полуфиналу», — Подвел итог футбольный эксперт.
По мнению спортивного редактор журнала «Родина» Николая Рогано, только с матчей плей-офф начался настоящий чемпионат мира. По его словам, именно на стадии четвертьфиналов зрители могут увидеть футбол самого высокого уровня. Матч Франция-Марокко, прошедший в США, стал первым этой серии.