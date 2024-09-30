Интерес россиян к футболу за последние 20 лет сильно упал

ЦИОМ: с 2005 года доля равнодушных к футболу россиян увеличилась с 43% до 77%

Россияне за последние годы потеряли интерес к футболу, а количество болельщиков снизилось в несколько раз. Об этом сообщил ВЦИОМ .

Центр провел исследование и выяснил, что доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 годы возросла с 43% до 77%. По данным ВЦИОМ, число болельщиков снизилось примерно в пять раз — с 19% до 4%. Социологи также зафиксировали падение интереса у тех, кто увлекается этим спортом время от времени. Их доля сократилась с 34% до 18%.

Согласно опросу, в 2009 году фамилию интересного российского футболиста мог назвать почти каждый второй россиянин — 47%. В 2024 году озвучить имя игрока смоли только 17% опрошенных.

Ранее фанатское объединение «Спартака» выступило с критикой системы Fan ID, которую ввели с начала декабря 2022 года. Чтобы посетить матчи Российской премьер-лиги, необходимо оформить электронный паспорт болельщика. Эта система «убивает» футбол, заявили фанаты красно-белых.