Пять иранских футболисток получили убежище в Австралии

Пять участниц женской сборной Ирана по футболку, которые отказались исполнять иранский гимн во время матча на Кубке Азии, получили убежище в Австралии. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Такое решение принял глава австралийского МВД Тони Берк после прозвучавшего призыва президента США Дональда Трампа помочь спортсменкам.

Утром 10 марта федеральная полиция Австралии перевезла футболисток из отеля в безопасное место, которое правоохранители оглашать не стали — там прошла их встреча с Берком, и женщины получили гуманитарные визы.

По словам главы МИД Австралии, убежище получили все 26 участниц сборной, а также несколько тренеров.