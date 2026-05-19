Игроки «Зенита» в честь победы обыграли известную сцену из фильма «Брат-2»

Футбольный клуб «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом Российской премьер-лиги. Спортсмены отметили триумф, сняв шуточное видео по мотивам фильма «Брат-2». Ролик опубликовала пресс-служба команды.

Полузащитник Александр Ерохин и защитник Ваня Дркушич пересняли финальную сцену фильма, в которой Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова — младшего и Дарья Юргенс в роли Даши сели на самолет до России. В спортивной версии бортпроводник спросил пассажиров, не налить ли им еще по 100 граммов, сделав отсылку к юбилею клуба.

Они отказались. Ерохин показал чемпионский кубок, а Дркушич, сняв парик, произнес крылатую фразу из «Брата-2».

«Мы домой летим», — сказал футболист.

Петербургский «Зенит» в матче 30-го тура РПЛ обыграл «Ростов» со счетом 1:0, став 12-кратным чемпионом. Клуб 11 раз выигрывал чемпионат России и единожды чемпионат СССР.