Игрока Парагвая поймали на краже часов арбитра во время матча против Турции

На матче чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Турции произошел скандал. Полузащитник Матиас Галарса присвоил потерянные смарт-часы арбитра Ивана Бартона, сообщили «Известия» .

В добавленное время первого тайма произошла потасовка между футболистами. Пока другие были заняты разбирательством, парагвайский игрок поднял с газона смарт-часы, надел на запястье и отошел в сторону.

Эпизод попал на трансляцию, поэтому не остался незамеченным. Пользователи соцсетей обвинили Галарсу в краже.

Часы принадлежали Бартону. Во втором тайме арбитр вышел на поле с возвращенной находкой.

Матч ЧМ-2026 завершился победой Парагвая. Единственный гол в ворота Турции забил Галарса.

Ранее его коллега — полузащитник Парагвая Мигель Альмирон — тоже оскандалился во время матча против Турции. Его удалили с поля за прикрытый рукой рот при перепалке с соперником.