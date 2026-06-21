Игрока Парагвая поймали на краже часов арбитра во время матча против Турции
Футболист Парагвая Галарса забрал смарт-часы арбитра во время матча ЧМ-2026
На матче чемпионата мира по футболу между сборными Парагвая и Турции произошел скандал. Полузащитник Матиас Галарса присвоил потерянные смарт-часы арбитра Ивана Бартона, сообщили «Известия».
В добавленное время первого тайма произошла потасовка между футболистами. Пока другие были заняты разбирательством, парагвайский игрок поднял с газона смарт-часы, надел на запястье и отошел в сторону.
Эпизод попал на трансляцию, поэтому не остался незамеченным. Пользователи соцсетей обвинили Галарсу в краже.
Часы принадлежали Бартону. Во втором тайме арбитр вышел на поле с возвращенной находкой.
Матч ЧМ-2026 завершился победой Парагвая. Единственный гол в ворота Турции забил Галарса.
Ранее его коллега — полузащитник Парагвая Мигель Альмирон — тоже оскандалился во время матча против Турции. Его удалили с поля за прикрытый рукой рот при перепалке с соперником.