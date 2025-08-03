Игрок «Зенита» Ренан не согласился на переход в бразильский клуб «Баия»

Защитник футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан отклонил предложение бразильского клуба «Баия» о переходе. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на публикацию Globo.

Отмечается, что игроком интересуется также «Васка де Гама», и стороны обсуждают детали потенциального трансфера. Кроме того, за Ренаном следит английский клуб «Вулверхэмптон». Сам футболист пока что склоняется к вариантам продолжения карьеры в Европе, хотя не исключает и возможности возвращения в Бразилию.

Ренан присоединился к «Зениту» в 2023 году, перейдя из «Коринтианса». Однако он не смог закрепиться в основном составе и был отправлен в аренду в «Интернасьонал». В сентябре 2024 года футболист вернулся в Санкт-Петербург, после чего отправился в аренду в саудовский клуб «Аш-Шабиб».

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