Игрок «Зенита» Ренан не согласился на переход в бразильский клуб «Баия»

Отмечается, что игроком интересуется также «Васка де Гама», и стороны обсуждают детали потенциального трансфера. Кроме того, за Ренаном следит английский клуб «Вулверхэмптон». Сам футболист пока что склоняется к вариантам продолжения карьеры в Европе, хотя не исключает и возможности возвращения в Бразилию.

Ренан присоединился к «Зениту» в 2023 году, перейдя из «Коринтианса». Однако он не смог закрепиться в основном составе и был отправлен в аренду в «Интернасьонал». В сентябре 2024 года футболист вернулся в Санкт-Петербург, после чего отправился в аренду в саудовский клуб «Аш-Шабиб».