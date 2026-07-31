Идею Инфантино с инвесторами ЧМ назвали сложными, но необходимыми переменами

Роганов об идее Инфантино: в футболе назрели сложные, но нужные перемены

Планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть коммерческих прав на главные турниры частным инвесторам символизируют сложные, но необходимые перемены, которые назрели в мире футбола. Об этом 360.ru сообщил директор «Школы спортивного журналиста» Николай Роганов.

По его словам, идею главы ФИФА нельзя назвать однозначно плохой. У европейских футбольных чиновников она вызвала недовольство, поскольку за этим стоит нежелание делить финансовые потоки.

«Перемены назрели, и они нужны. Но они будут идти со скрипом, потому что речь об огромных деньгах, которыми ни один из европейских футбольных чиновников не захочет делиться», — сказал эксперт.

Подробнее о том, как инициатива Инфантино расколола мир футбола, читайте в нашей статье.