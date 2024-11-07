ICF передала России золотую медаль ЧМ, присужденную каноисту Петрову

Международная федерация каноэ (ICF) по итогам апелляции на результаты чемпионата мира в Узбекистане передала России присужденную каноисту Захару Петрову золотую медаль. Об этом РИА «Новости» сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

«Будет торжественное вручение, но пока не решили, где и когда», — сказала она.

Петрова в августе на чемпионате мира в Самарканде лишили первого места в заезде на дистанции 500 метров.

Каноэ россиянина первым пересекло линию, но за пару метров от нее перевернулось, а Петров упал в воду. ВФГБК направила в ICF апелляцию, международная федерация ее удовлетворила.

Петров на Олимпийских играх в Париже дважды стал четвертым — в личных соревнованиях на 1000 метров, а также на дистанции 500 метров в паре с Алексеем Коровашковым.