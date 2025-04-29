Хоккейный ЦСКА отправил в отставку весь тренерский штаб во главе с Воробьевым

Хоккейный ЦСКА расторг контракт с главным тренером Ильей Воробьевым. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Вместе с Воробьевым команду покинул и весь его штаб: Юрий Бабенко, Александр Попов, Алексей Трощинский, тренер вратарей Клемен Мохорич и тренеры по физподготовке Хассан Саид и Владислав Брызгалов.

Причиной отставки стало неудачное выступление в сезоне — «армейцы» вылетели уже в 1/8 финала Кубка Гагарина, уступив в шести матчах минскому «Динамо». При этом две последние игры завершились сокрушительным поражением подопечных Воробьева: 0:7 — в Минске и 2:6 — в Москве.

«О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит тренеров за работу», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сайт Metaratings.ru сообщил, что казанский «Ак Барс» может предложить должность в клубе бывшему нападающему Данису Зарипову, который завершил карьеру в 2023 году.