Metaratings.ru: «Ак Барс» может предложить Зарипову руководящую должность

Руководство хоккейного клуба «Ак Барс» проведет встречу с бывшим нападающим Данисом Зариповым, где ему могут предложить занять управленческую должность в структуре казанского клуба. Об этом сообщил Metaratings.ru .

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» финишировал на пятой строчке таблицы Восточной конференции, набрав 87 очков. В плей-офф команда преодолела барьер первого раунда, но уступила в четвертьфинале московскому «Динамо».

Данис Зарипов играл за «Ак Барс» в разные периоды карьеры — с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2023 год. Он установил рекорд, выиграв Кубок Гагарина пять раз. Трижды спортсмен становился обладателем трофея с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018) и дважды — с магнитогорским «Металлургом» (2010, 2014).