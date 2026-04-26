Хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» во время матча устроили две массовые драки

В Ярославле на втором матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги хоккеисты ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» устроили вторую массовую драку. Стычка произошла в середине второго периода.

Второй матч полуфинала КХЛ прошел на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Игроки подрались сначала в первом периоде в формате «пять на пять», когда действующий чемпион «Локомотива» открыл на 18-й минуте счет. После гола Андрея Сергеева началась массовая драка. Десятку игроков, находящихся на льду, оштрафовали за грубость.

Во втором периоде в потасовке уже поучаствовали игроки со скамейки запасных, которые выскочили на лед. Драку начали Александр Радулов из «Локомотива» и форвард «Авангарда» Максим Лажуа.

Игру приостановили почти на 20 минут. Судьи удалили двух игроков до конца матча — Кирилла Долженкова и Алексея Береглазова. Еще пятерку хоккеистов — на 10 минут.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу омской команды. Хозяева и гости совместно собрали 144 минуты штрафа.

Ранее футболисты московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» устроили массовую драку в конце матча 26-го тура РПЛ. Сама встреча завершилась нулевой ничьей.