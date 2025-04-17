Хоккеиста Панарина обвинили в домогательствах к сотруднице «Рейнджерс»

Форварда хоккейной команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина обвинили в сексуальном домогательстве. Об этом сообщило издание The Athletic.
Россиянина заподозрили в том, что он в 2023 году отнял телефон у сотрудницы клуба и пообещал вернуть только в гостиничном номере. Когда девушка зашла туда, хоккеист прижал ее к кровати. Сотрудница «Рейнджерс» оттолкнула Панарина, забрала мобильник и ушла из номера.
О случившемся она рассказала руководству только спустя три месяца. В итоге форвард и владелец клуба — компания Madison Square Garden — выплатили пострадавшей компенсацию.
Ранее в сексуальных домогательствах обвинили известного актера Жерара Депардье . Прокуратура Франции запросила для звезды наказание в виде 18 месяцев лишения свободы условно и штраф в 20 тысяч евро. По версии следствия, артист домогался до двух женщин в 2021 году во время съемок фильма «Зеленые ставни».
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