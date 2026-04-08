Хоккеиста Александра Овечкина номинировали на «Билл Мастертон Трофи»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» выдвинул Александра Овечкина на награду «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщил Daily Faceoff .

Приз ежегодно вручают хоккеисту, который проявил высокое мастерство и преданность игре. От каждой команды НХЛ выдвигают одного игрока. Победителя выберут члены Ассоциации хоккейных журналистов. В прошлом году награду получил канадец Шон Монахан из «Коламбуса».

Сейчас у 40-летнего Овечкина 928 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф — 1005 голов. Это второй показатель в истории после канадца Уэйна Гретцки (1016). Россиянин отстает от легенды всего на 11 голов.

Ранее в США представили зефирную скульптуру хоккеиста. Ее показали на ежегодной выставке PEEPshow в городе Вестминстер. Сладкую композицию назвали «Великий Пип».