Хоккеиста Александра Овечкина номинировали на «Билл Мастертон Трофи»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» выдвинул Александра Овечкина на награду «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщил Daily Faceoff.
Приз ежегодно вручают хоккеисту, который проявил высокое мастерство и преданность игре. От каждой команды НХЛ выдвигают одного игрока. Победителя выберут члены Ассоциации хоккейных журналистов. В прошлом году награду получил канадец Шон Монахан из «Коламбуса».
Сейчас у 40-летнего Овечкина 928 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф — 1005 голов. Это второй показатель в истории после канадца Уэйна Гретцки (1016). Россиянин отстает от легенды всего на 11 голов.
