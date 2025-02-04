Хоккеист Панарин пошутил о своих долгах перед налоговой

Хоккеист Артемий Панарин, выступающий в НХЛ, шуткой отреагировал на сообщения о своих долгах по налогам. Пост об этом он опубликовал в социальных сетях.

На фотографии спортсмен показывает экран кнопочного телефона с пятью пунктами в списке контактов: Алиса (его жена), бабушка, дедушка, мать и Федеральная налоговая служба.

«А я думаю, кто с незнакомых бомбит? Сейчас сохранил», — добавил хоккеист.

Накануне у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» обнаружили задолженность по налогам в 75 тысяч рублей. Представитель спортсмена объяснил это тем, что тот не пользуется смартфонами и мог пропустить уведомления. При этом Панарин, по его словам, собирается решить эту проблему в ближайшее время.

Ранее рок-музыкант, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский * погасил задолженность перед налоговой, чтобы приставы не арестовали его квартиру в Москве.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента