Хоккеист Лайпсик продолжит карьеру в «Нефтехимике»

Бывший форвард петербургского СКА Брендан Лайпсик заключил соглашение с «Нефтехимиком». Об этом сообщил Metaratings.ru .

Известно, что стороны достигли договоренности о контракте. В предыдущем сезоне хоккеист выступал за «Автомобилист» и «Сибирь», где в 54 матчах набрал 24 очка (12 голов и 12 передач).

Канадский нападающий Брендан Лайпсик получил российское гражданство, играя за СКА. В НХЛ он защищал цвета «Торонто Мейпл Лифс», «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз», добавила газета «Петербургский дневник».