Умер крестный отец и первый тренер Александра Овечкина

Заслуженный мастер спорта по хоккею с шайбой, бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР Александр Филиппов ушел из жизни на 76-м году. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

После завершения карьеры хоккеист много лет работал в хоккейной школе «Динамо». Его самым известным воспитанником — а позже и крестником — был Александр Овечкин. Динамовцы выразили соболезнования родным и близким своего бывшего игрока и тренера.

Сам Овечкин пока никак не отреагировал на известие.

Телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на тренера ветеранской команды клуба Мисхата Фахрутдинова сообщил, что Филиппов умер от инсульта. При этом Фахрутдинов рассказал, что всего три дня назад спортсмен отметил 75-летие и до последних дней был активен.