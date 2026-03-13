Metaratings.ru: игрок «Сочи» Кэмерон Ли завершил сезон досрочно из-за травмы ребер

Защитник «Сочи» Кэмерон Ли получил травму грудной клетки в игре с ЦСКА. В результате хоккеист выбыл до конца сезона. Об этом сообщил источник сайта Metaratings.ru .

После обмена из «Амура» канадец сыграл 52 матча и набрал 22 очка. Ли не имеет статус легионера, так как получил российский паспорт.

Теперь команду ждет сложный выезд в Казань, где соперником станет «Ак Барс». Начало встречи — 13 марта в 19:00 по московскому времени.