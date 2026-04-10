Хоккеист Дацюк рассказал о преимуществах завершения карьеры

Чемпион мира по хоккею Павел Дацюк после завершения карьеры стал чувствовать себя свободнее. Об этом он рассказал в интервью информационной службе «Вести».

По словам спортсмена, его жизнь стала размереннее, в ней появилось время для других важных задач.

«Я стал более свободен в том плане, что мне не надо приезжать на арену каждый день, мне не надо ходить в зал. Теперь это все по желанию», — сказал хоккеист.

Дацюк стал больше общаться с другими людьми и посещать разные мероприятия.

«Ну и стараться больше уделять время своим детям», — добавил он.

Ранее в «Вашингтоне» опровергли новость о том, что Александр Овечкин завершит карьеру после сезона-2025/2026. В клубе заявили, что решение еще не принято.