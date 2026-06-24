ХК «Шанхайские Драконы» подписал контракт с Михаилом Науменковым

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» объявил о подписании контракта с защитником Михаилом Науменковым, который является обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с игроком рассчитано на один год, написала Neva.Today .

В прошедшем сезоне Науменков выступал за нижегородское «Торпедо», где продемонстрировал свои навыки и опыт. За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 752 матча, забросив 40 шайб и отдав 125 голевых передач. Его достижения включают завоевание главного трофея КХЛ в составе ЦСКА, что подтверждает его статус как одного из ключевых игроков лиги.

Подписание Науменкова может стать важным шагом для «Шанхайских Драконов», так как команда стремится укрепить свой состав и повысить конкурентоспособность в предстоящем сезоне. Ожидается, что опытный защитник поможет команде не только в обороне, но и в атакующих действиях, благодаря своим навыкам и игровому опыту.