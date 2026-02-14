Гуменник сделал пять четверных и стал промежуточным лидером на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник откатал произвольную программу на Олимпиаде в Италии. Он стал лидером после выступления половины участников.

По сумме короткой и произвольной программ 23-летний спортсмен набрал 271,21 балла — это его лучший результат в сезоне. Гуменник вышел на лед под 13 номером из 24 и занял промежуточное первое место.

В произвольной программе российский фигурист исполнил пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер, сальхов в каскаде с тройным тулупом и еще один сальхов в каскаде с двумя двойными акселями.

На Олимпиаде в Милане и Кортине Д’Ампеццо также выступит российская фигуристка Аделия Петросян. Короткая программа у девушек запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля.

Ранее Гуменник поделился впечатлениями об атмосфере в Олимпийской деревне. Спортсмен отметил дружелюбие и приветливое отношение со стороны атлетов из других стран.