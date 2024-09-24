Губерниев предложил «собрать милостыню» для проекта Алины Загитовой

Губерниев подверг критике заявку Загитовой на государственный грант

Фото: РИА «Новости»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев с иронией высказался о заявке олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на получение многомиллионного государственного гранта для организации ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Его слова привел портал Metaratings.

По словам Губерниева, вместо того чтобы «хейтить» Загитову, люди должны были самостоятельно собрать 75 миллионов рублей и передать спортсменке. Комментатор допустил, что фигуристка рассчитывала на широкую общественную поддержку. 

«Она прекрасна во всех отношениях! В следующий раз я рекомендую ей просить 200 миллионов, как Остап Бендер», — сказал Губерниев.

Алина Загитова подала заявку на получение правительственного гранта буквально в последний день, установленный для оформления документов. Спортсменка решила организовать в Санкт-Петербурге ледовое шоу «Алые паруса», целями которого она обозначила популяризацию русской классической литературы и родного языка.

В отличие от других заявителей, среди которых есть известные фигуристы, проект Загитовой не предполагает привлечения сторонних инвестиций — он должен быть полностью реализован за счет государственного финансирования.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что для школы фигурного катания Загитовой инвестора найдут до конца 2024 года.

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