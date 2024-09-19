Власти Татарстана пообещали найти инвестора для школы Загитовой в Казани до конца года

Инвестор для школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой найдется до конца года. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Об открытии школы Загитова и глава Татарстана Рустам Минниханов договорились на ПМЭФ в 2023 году. Леонов отметил, что окончательный проект сформирован, и он получился недешевым, теперь предстоит найти инвестора.

«Нам надо понять окончательную стоимость проекта и дальше принимать решения, кто с нами идет, чьи эти инвестиции, чьи эти деньги. Уверен, к концу года мы эти вопросы решим. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Все-таки это будет не типовое здание, будет уникальный проект», — заявил Леонов.

В декабре 2023 года Загитова в интервью заявила, что планирует работать тренером в своей школе в Казани. Она отметила, что это будет уникальный и грандиозный проект.