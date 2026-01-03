Губерниев посоветовал Загитовой больше читать, чтобы меньше ошибаться в эфире

Загитову регулярно высмеивают из-за речевых ошибок, которые она допускает в выступлениях. В первый день нового года спортсменка похвасталась подарком — японским мечом. Она заявила, что 500 лет — это полвека. Позже фигуристка попыталась оправдаться, но снова допустила ошибку.

Губерниев отметил, что оговорки случаются у всех ведущих.

«Будем считать, что это досадная оговорка в прямом эфире. Хочу пожелать больше читать, чтобы минимизировать подобное. Есть еще одно золотое телевизионное правило: не знаешь — не говори, сомневаешься — выброси. Это касается всех нас», — добавил он.