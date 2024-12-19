Губернатор Самарской области раскрыл детали миллиардного долга «Крыльев Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» не выплачивает долг в размере одного миллиарда рублей компании «Ростех Капитал». Об этом сообщил «Матч ТВ» губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Все забыли, когда 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнёрстве с „Ростехом“. Наверняка там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией „Ростех Капитал“ есть заем в один миллиард рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается», — уточнил чиновник.

Федорищев в ноябре рассказывал, что один из футбольных функционеров сообщил ему о долге «Крыльев Советов» в размере 36 миллионов рублей перед лицами, которые занимаются в судейском корпусе коррупцией. В общей сложности в этой схеме принимают участие десять клубов. Российская премьер-лига попросила губернатора предоставить все информацию, которой он располагает. Федорищев передал данные правоохранителям, которые приступили к проверке.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков в конце ноября заявил о проведении проверки после высказываний губернатора Самарской области о фактах коррупции в судейском корпусе.