Грузинский боксер отказался от фото с россиянином на чемпионате Европы | 360°

Спорт 29 апреля 2024, 00:11 Грузинский боксер отказался от фото с россиянином на чемпионате Европы Грузинский боксер Гурули отказался от фото с россиянином после награждения на ЧЕ РИА «Новости»

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Грузинский боксер Лаша Гурули отказался от фотосессии вместе с россиянином Тарханом Идиговым во время церемонии награждения на чемпионате Европы в сербском Белграде. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский спортсмен стал победителем чемпионата Европы по боксу в категории до 67 килограмм. Его соперник не смог продолжить борьбу после второго раунда финального поединка. Третье место разделили боксеры из Армении и Сербии — Арарат Арутюнян и Вахид Аббасов.

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После вручения наград и исполнения гимна России грузинский боксер снял с себя серебряную медаль. Он пожал руку Идигову, но отказался от совместной фотосессии призеров. После боя российский боксер признался, что не понял, почему команда Гурули выбросила на ринг полотенце.

Чемпионат завершится 28 апреля. Российские спортсмены выступают под флагом страны, а в честь их побед звучит национальный гимн.

Ранее сербская Федерация бокса извинилась за то, что во время награждения россиянки Юлии Чумгалаковой выключился гимн России.