Гимн выключился во время награждения россиянки на чемпионате Европы по боксу | 360°

Спорт 27 апреля 2024, 23:02 Гимн выключился во время награждения россиянки на чемпионате Европы по боксу Федерация бокса Сербии извинилась за эпизод с гимном России на чемпионате Европе Freepik

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Гимн России выключился во время награждения победительницы чемпионата Европы по боксу Юлии Чумгалаковой в Белграде. Россиянка завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов.

После того, как музыка выключилась российские спортсмены и зрители продолжили петь гимн. После этого Чумгалакова не сдержала слез и расплакалась.

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Федерация бокса Сербии, как организатор соревнований, пояснила «Матч ТВ», что во время исполнения гимна Российской Федерации произошли технические проблемы, поэтому выключился звук.

«Приносим извинения сборной России. Но хотим обратить внимание, что и после прерывания звука зал продолжил петь гимн», — отметили в пресс-службе.

Сборная России выступает на чемпионате Европы с национальной символикой. Такое решение приняла Международная ассоциация бокса.

Ранее Международный олимпийский комитет утвердил гимн и флаг для нейтральных спортсменов на Олимпийских играх, под которым будут выступать россияне и белорусы.