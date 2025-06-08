Грузинский боец Двалишвили защитил пояс во второй раз и остался чемпионом UFC

Грузин Мераб Двалишвили одержал победу над американцем Шоном О’Мэлли в главном поединке турнира UFC 316, защитив титул чемпиона в легчайшем весе. Бой прошел 8 июня в Ньюарке в США, сообщил «Спорт-Экспресс».
Двалишвили одолел американца в третьем раунде. Победа стала его тринадцатой подряд в чемпионате.
Двалишвили и О’Мэлли встретились во второй раз. Их первая схватка прошла в сентябре 2024 года. Тогда американец потерял чемпионский титул, проиграв Двалишвили единогласным решением судей. После поражения Шон не дрался, но согласился на реванш.
Ранее Атлетическая комиссия штата Калифорния обнародовала фиксированные гонорары за выступление на турнире UFC 311. Стало известно, что Мераб Двалишвили получил 500 тысяч долларов без учета бонуса за победу.
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